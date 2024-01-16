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Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tahliye edildi - Son Dakika
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Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tahliye edildi

Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren ve Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs tahliye edildi. Sanık tarafı tahliye kararının ardından tekbirli kutlama yaptı.

Atatürk\'e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tahliye edildi
16.01.2024 - 14:37,
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Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs tahliye edildi. Tahliye kararının ardından sanık tarafı tekbirli kutlama yaptı.

Gayrettepe'de 10 Kasım 2023 tarihinde cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren, camiden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden A.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.B., A.B.'nin anne ve ablası ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, "Müvekkilim 65 gündür tutukludur. Olayla ilgili tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim 'puşt' kelimesini güvenilmez anlamında kullanmıştır. Müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederim" dedi.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesini ve sanığın suç tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu farklı paylaşımlarla "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediğini ve bu gerekçeyle cezalandırılmasını istedi.

"Herkes hakkını helal etsin"

Esasa ilişkin savunma yapan A.B., "Tahliyemi talep ediyorum. Türk milletinden kamu oyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

Tahliye kararı

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 25 Nisan tarihine ertelendi.

Tahliye kararının ardından sanık tarafından tekbirli kutlama

Tutuklu sanık A.B.'yi desteklemek için duruşmaya gelen grup ise, tahliye kararının ardından tekbir getirerek kutlama yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tahliye edildi - Son Dakika


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