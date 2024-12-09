Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü - Son Dakika
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Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

Atina\'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı ise yaralandı. Saldırı, siyah giyimli iki kişi tarafından gerçekleştirildi ve çatışma caddeye taştı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan soruşturma sonucunda 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Polis, olayın bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren bir hesaplaşmadan kaynaklandığı iddiasını araştırıyor.

09.12.2024 19:48
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lefkoşa Caddesi ile Kuzey Epir caddelerinin kesiştiği noktada Karaiskaki meydanına yakın bir yerde bulunan mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Mağazaya giren siyah giyimli iki adam, bir anda etrafa ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da yanıt vermesi üzerine mağazada başlayan çatışma caddeye taştı.

Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

2 TÜRK ÖLDÜ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, çatışma sonucunda 2 Türk öldürülürken, 1 Türk de yaralandı. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan soruşturma sonunda 2 Türk vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerine yakın bölgede bir silah ve siyah bir ceket bulundu.

Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

TÜRK MAFYASI İÇİ HESAPLAŞMA

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, olayın bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.

Yunanistan, Güvenlik, 3-sayfa, Atina, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Pislikler Gitti 13 1 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Sarallar iş başında 4 2 Yanıtla
  • Semih Öz:
    nereli olduklarına bakın olayı çözersiniz 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Daltonlar vs sarallar 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    B b 0 0 Yanıtla
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