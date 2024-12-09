Atina\'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lefkoşa Caddesi ile Kuzey Epir caddelerinin kesiştiği noktada Karaiskaki meydanına yakın bir yerde bulunan mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Mağazaya giren siyah giyimli iki adam, bir anda etrafa ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da yanıt vermesi üzerine mağazada başlayan çatışma caddeye taştı.

2 TÜRK ÖLDÜ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, çatışma sonucunda 2 Türk öldürülürken, 1 Türk de yaralandı. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan soruşturma sonunda 2 Türk vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerine yakın bölgede bir silah ve siyah bir ceket bulundu.

TÜRK MAFYASI İÇİ HESAPLAŞMA

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, olayın bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.