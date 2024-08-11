Atina Yakınlarında Orman Yangını: Bölge Halkı Tahliye Edildi

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında iki noktada orman yangını çıkarken, bölge halkı tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Varnava köyü ve Megara kasabasında orman yangını çıktı. Rüzgar ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken, bölge halkı tahliye edildi.

Varnava köyü yakınlarındaki yangına 190'dan fazla itfaiyeci, 11 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürüyor. Megara kasabası yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına da çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor.

Yunanistan'da bugün ve yarın birçok noktada yangın riskine karşı uyarı yayınlandı. Atina Gözlemevi Araştırma Direktörü Kostas Lagouvardos, ilerleyen günlerin kritik olduğunu belirterek, "Durumu bu kadar tehlikeli kılan şey uzun süren kuraklık ve uzun süre devam eden çok yüksek sıcaklıklar" dedi. - ATİNA