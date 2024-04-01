Atlanta'da FBI Saha Ofisine Araçlı Saldırı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.