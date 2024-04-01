ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan FBI saha ofisine bir kişi araçla zorla girmeye çalıştı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI saha ofisine araçlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi. Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - ATLANTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Atlanta'da FBI Saha Ofisine Araçlı Saldırı - Son Dakika
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, 360 şahıs tespit edildi ve 48 araç trafikten men edildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan trende yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda, şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bartın Üniversitesi öğrencisi Kerim Yanık, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yanık'ın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldü.
Gaziantep'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?