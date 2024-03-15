ATM'lerden QR kod ve cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak haksız kazanç elde eden, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ATM'lerden QR kod ve cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
İstanbul'un Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Sultangazi, Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri ile Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana, İzmir'de toplamda 69 farklı adrese operasyon yapılmıştı. Operasyonda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin banka hesaplarına yönelik inceleme gerçekleştirilmiş yapılan incelemede, şüphelilerin finansal hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü olduğu tespit edilmişti. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal, 33 bin 300 TL, 252 Dolar, 30 Euro, 2 adet kripto soğuk cüzdan, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Yasadışı bahis eylemlerinde kullanılan adreslerde aynı suça karıştığı tespit edilen 7 şüpheli daha yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 1'i savcılıkça serbest bırakılırken 25 şahıs hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 34 şahıs hakkında tutuklama kararı verilirken firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › ATM'lerden QR Kod ve Cepbank ile Yasadışı Bahis Operasyonu: 34 Tutuklama - Son Dakika
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