ATV Kazasında Hayatını Kaybeden Feyzullah Özçelik Defnedildi

Bolu'da yardım etmek amacıyla arızalanan ATV'yi emniyet şeridinde tamir etmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden vatandaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, 15 haziranda önce Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolda arızalanan bir ATV'ye yardım etmek isteyen Feyzullah Özçelik, aracı emniyet şeridine çekerek tamir etmeye başladığı esnada, M.B. (73) idaresindeki otomobilin hızla çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kayıplara karışan sürücü M.B., polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izlemesi ve olay yerinde kalan araç parçalarından yola çıkması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Defnedildi

Hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Feyzullah Özçelik'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özçelik için Çepni köyü Orta Mahalle Cuma Camisinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Özçelik'in cenazesi, dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedildi. - BOLU