Avcılar\'da Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Avcılar'da bir grubun saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç, sığındığı işletmede kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi, 221 Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir grubun saldırdığı Faruk Keser, bir işletmeye sığındı. Peşinden işletme içerisine giren grup Keser'i kalbinden bıçaklayıp kaçtı. İüzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Faruk Keser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki Kıvırcık Ali Parkı'nda kıyafetlerinde kan izi olduğu tespit edilen Mehmet G. (19), Abdülkadir A. (19), Oğuzhan S. (24), Mahir D. (25), Selçuk A. (26), İsmail A. (20), Yunus A. (22) ve Ömer Faruk A. (23) isimli şahısları gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameralarıra yansırken, polis ekipleri cinayette kullanılan bıçağın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL