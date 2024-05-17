Avcılar'da bir kebapçının bacasında çıkan yangın söndürüldü

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Avcılar'da 4 katlı bir binanın girişinde bulunan kebapçının bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın girişinde bulunan kebapçıda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bacada çıkan yangının dumanlarını gören iş yeri çalışanları kendilerini dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalleyi kaplayan dumanlara müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. - İSTANBUL