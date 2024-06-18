Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika
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Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü

Avcılar'da bulunan bir petshop mağazasında çıkan yangında, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

18.06.2024 10:36
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Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü

İSTANBUL - Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesindeki bir sitenin içerisinde bulunan petshop mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvan mağazasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İçeride canlı olmaması facianın önüne geçti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken bayram nedeniyle kapalı olan işletmenin içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti. Yangın sebebiyle küle dönen mağazada ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika

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