Avcılar'da eski sevgilisine kimyasal madde ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı müvekkilinin cezaevinde diğer mahkumlar tarafından darp edildiğini söylerken, sanığın ağabeyi ise "Kardeşim Mehmet kimseye zarar verebilecek bir insan değildir" dedi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yiaşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından, hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız Adli Tıp Kurumu'nda olduğu için hazır edilemezken, Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Alaaddin Balcı "Basında çıkan haberler nedeniyle müvekkil cezaevinde kalmakta olduğu koğuşta darp edilmiştir. Kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmıştır" dedi. Avukat Balcı, sanığın ağabeyinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşmada tanık olarak beyanda bulunan Mehmet Yıldız'ın ağabeyi Hayrettin Yıldız, "Mehmet ile katılan ciddi bir ilişki düşünüyordu. Kardeşim olaydan sonra tutuklanınca cezaevine ziyarete gittim. Bana katılan ile olay günü tartıştıklarını ve kalorifer peteklerinin altına konulan su kabını katılana fırlattığını, içerisinde ne olduğunu bilmediğini ve kabı fırlatınca katılanın yüzünün yandığını söyledi. Mehmet bana Yasemin'in yüzüne su tuttuğunu, peçeteyle silmeye çalıştığını, daha sonra panik yapıp 112 ve itfaiyeyi aradığını söyledi. Kardeşim Mehmet kimseye zarar verebilecek bir insan değildir" dedi.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle savunmasının alınamadığını ve son sözünün sorulamadığını belirtti. Mahkeme heyeti bu nedenle sanığın gelecek celse hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek "Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı" ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.