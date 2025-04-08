Avcılar'da Feci Kaza: Metrobüs Bariyerine Çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da Feci Kaza: Metrobüs Bariyerine Çarptı

E-5'te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrobüs bariyerine çarpıp yan yola uçtu.

08.04.2025 16:51
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Avcılar E-5'te feci kaza kamerada: Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu

İSTANBUL - Avcılar E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu. 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar'da E-5 Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrobüs bariyerine vurdu. Savrulan otomobil beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor. Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Feci Kaza: Metrobüs Bariyerine Çarptı - Son Dakika

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