Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Avcılar'da cep telefonunu şarj etme bahanesiyle bir güzellik salonuna giren şahıs, 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Olay, 16 Eylül Çarşamba akşamı Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesinde bulunan bir güzellik salonunda yaşandı. İddiaya göre, telefonunu şarj etme bahanesi ile güzellik salonuna gelen bir şahıs, içerideki 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Şahsın ardından kız çocuğuna telefon numarasını vermeye çalıştığı iddia edildi. Olayı öğrenen çocuğun yakınları, şahsa müdahale etti. Tartışma sonucu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 30 yaşında olduğu öğrenilen U.K. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk ve ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken U.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.