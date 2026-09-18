Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir güzellik salonuna cep telefonunu şarj etme bahanesiyle giren şahıs, 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulundu. Gözaltına alınan 30 yaşındaki şüpheli tutuklanırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Avcılar'da cep telefonunu şarj etme bahanesiyle bir güzellik salonuna giren şahıs, 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Olay, 16 Eylül Çarşamba akşamı Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesinde bulunan bir güzellik salonunda yaşandı. İddiaya göre, telefonunu şarj etme bahanesi ile güzellik salonuna gelen bir şahıs, içerideki 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Şahsın ardından kız çocuğuna telefon numarasını vermeye çalıştığı iddia edildi. Olayı öğrenen çocuğun yakınları, şahsa müdahale etti. Tartışma sonucu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 30 yaşında olduğu öğrenilen U.K. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk ve ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken U.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Yeşilkent MahallesiTutuklamaGüvenlik3. SayfaAvcılarGözaltıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:12:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Avcılar'da güzellik salonunda 15 yaşındaki çocuğa sözlü tacizde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement