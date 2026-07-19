Avcılar'da Hırsızlık: Çamaşır Kazanı Ve Merdiven Çalındı

Avcılar'da sokağa motosiklet ile gelen 2 kadın, bir binanın bahçesindeki çamaşır kazanını ve merdiveni çaldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokağa römorklu motosikletle gelen 2 kadın, bir apartmanın bahçesinde bulunan çamaşır kazanını ve merdiveni çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile sokağa gelen kadınların bahçede bulunan malzemeleri alarak uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL