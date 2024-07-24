Avcılar'da hurdacıda çıkan yangında patlama anı kamerada

3.Sayfa

Avcılar'da hurdacıda korkutan yangın: Müdahale sırasında yaşanan patlama anı kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hurdacıda patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan hurdalık alan dron ile böyle görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan hurdacıda 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda malzemelerin alev almasıyla yangın bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle çevredeki işyerlerinde çalışanlar tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hurdacıda yaşanan patlamalar, çevredeki bazı işyerlerinde hasara neden oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken yanan hurdalık alan dron ile böyle görüntülendi.