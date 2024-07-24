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Avcılar'da hurdacıda korkutan yangın, patlayan bidonlar binanın çatısına uçtu

Yangı sırasında patlama anı kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da, bir hurdacıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle hurdacıda patlayan bidonlar yan binanın çatısına uçarken, güvenlik nedeniyle yan binalar tahliye edildi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışması böyle görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan hurdacıda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu yerde yangına ilk müdahaleyi yan tarafta bulunan inşaatın bekçisi yaparken alevler kısa sürede tüm hurdalığı sardı. Bekçinin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında hurdacıda bulunan boş bidonlar patladı. Patlayan bidonlar yandaki 4 katlı binanın çatısına uçtu, binanın camları patladı, yangın otluk alana sıçradı. Yangının büyümesi nedeniyle hurdalığın yanında bulunan evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı evlerde hasar oluştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması dron ile görüntülendi.

En büyük sorumlunun belediye olduğunu söyleyen Selim Karadağlı isimli görgü tanığı, "Avcılar Belediyesi burayla hiç ilgilenmiyor. Burada hep hurdacı, naylon var, kimyasal var, bidonlar kimyasal dolu, kağıt var, içinde palet var. Kimyasal ne varsa buranın içindeydi. Defalarca uyardım ama maalesef. İlk yangın çıktı, ilk müdahaleyi yaptım. Burası devamlı kapalı kalıyor. Kendisi de işe gidiyor, kendisine de ulaşamadım. Patlamalar oldu, şu bidon binanın çatısına fırladı. Otobanın kenarı yanmaya başladı. Yani burada büyük bir facia oldu. Bu binanın ön cephe tüm camları patladı. Bir sürü hasar var. Ama bunun en büyük sorumlusu belediye, burayı imara açmışsın ama burası hurdacı dolu" diye konuştu.