Avcılar'da Hurdacıda Yangın: Yan Binalar Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da Hurdacıda Yangın: Yan Binalar Tahliye Edildi

Avcılar\'da Hurdacıda Yangın: Yan Binalar Tahliye Edildi

İstanbul Avcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın nedeniyle yan binalar tahliye edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi havadan görüntülendi.

23.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da, bir hurdacıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle hurdacıda patlayan bidonlar yan binanın çatısına uçarken, güvenlik nedeniyle yan binalar tahliye edildi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışması havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan hurdacıda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu yerde yangına ilk müdahaleyi yan tarafta bulunan inşaatın bekçisi yaparken alevler kısa sürede tüm hurdalığı sardı. Bekçinin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında hurdacıda bulunan boş bidonlar patladı. Patlayan bidonlar yandaki 4 katlı binanın çatısına uçtu, binanın camları patladı, yangın otluk alana sıçradı. Yangının büyümesi nedeniyle hurdalığın yanında bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı evlerde hasar oluştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması dron ile görüntülendi.

En büyük sorumlunun belediye olduğunu söyleyen Selim Karadağlı isimli görgü tanığı, "Avcılar Belediyesi burayla hiç ilgilenmiyor. Burada hep hurdacı, naylon var, kimyasal var, bidonlar kimyasal dolu, kağıt var, içinde palet var. Kimyasal ne varsa buranın içindeydi. Defalarca uyardım ama maalesef. İlk yangın çıktı, ilk müdahaleyi yaptım. Burası devamlı kapalı kalıyor. Kendisi de işe gidiyor, kendisine de ulaşamadım. Patlamalar oldu, şu bidon binanın çatısına fırladı. Otobanın kenarı yanmaya başladı. Yani burada büyük bir facia oldu. Bu binanın ön cephe tüm camları patladı. Bir sürü hasar var. Ama bunun en büyük sorumlusu belediye, burayı imara açmışsın ama burası hurdacı dolu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Hurdacıda Yangın: Yan Binalar Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
13:38 TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 13:57:18. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Hurdacıda Yangın: Yan Binalar Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement