Avcılar\'da Metrobüs Kazası

Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada hafif yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü- Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, durakta önündeki metrobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı. Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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