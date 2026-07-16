Avcılar'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Avcılar\'da Metruk Binada Yangın Çıktı
16.07.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'daki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Avcılar'da 5 katlı metruk binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek yıkım nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ateş yakıldı. Ateş, kısa sürede çevredeki moloz yığınlarını tutuşturdu. Çevre sakinleri, kısa sürede büyüyen yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki binalara sirayet etmeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Avcılar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.