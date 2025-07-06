Avcılar\'da Metruk Dükkan Yangını

Avcılar'da daha önce oto tamirci dükkanı olarak kullanılan ve bir süredir metruk halde bulunan dükkanda yangın çıktı. Dükkandaki 2 hurda otomobil yanarken, binanın uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldiği iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süredir metruk halde bulunan oto tamircide yangın çıktı. Yangın başladığı sırada sesler duyan vatandaşlar, önce dolu yağıyor zannetti. Ardından sokağa çıkan vatandaşlar, metruk dükkanın alevler içerisinde yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında dükkandaki 2 adet hurda otomobilin yandığı, sokakta park halindeki bir oto çekicinin de arka farlarının ısıdan eridiği görüldü.

Mahalle sakinleri, metruk dükkanın uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanıldığını iddia etti.

"Bu binaya tanımadığım kişiler gelip uyuşturucu kullanıyorlar"

Mahallede esnaflık yapan Mehmet Ayverdi, "Mektep Sokak'ta yaşıyorum. Arkamdaki binadan sabah saatlerinde öncelikle çat çat sesler gelmeye başladı. Biz ilk başta dolu yağıyor sandık. Aşağıdan yukarıya çıkınca arkamdaki binanın yandığını gördüm. Araç sahiplerine haber verdik, itfaiyeye haber verdik. Yetkili kişiler geldi ve yangını söndürdüler. Normalde burası tamirhaneydi ancak sahibi yurtdışında. Yangın nasıl çıktı bilmiyoruz ama elektrik direğinden sesler geliyordu, oradan çıktığı düşünülüyor. İçeride iki hurda araç vardı ve burası metruk bir yerdi. Ayrıca burada esnaf olduğumuz için karşı tarafı da bizim dükkanımız oluyor. Arkamda duran bu binaya tanımadığımız kişiler gelip, burada uyuşturucu kullanıyorlar. Onlar da yapmış olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL