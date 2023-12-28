Avcılar'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 M 4297 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K. idaresindeki 34 JJ 0025 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile minibüsün içinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken cadde üzerinde bir süre araç yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL