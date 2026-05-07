Avcılar'da Otomobil Yaya Çarptı, İnşaat Boşluğuna Düştü

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil yaya çarptı ardından inşaat boşluğuna düştü. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nermin K. idaresindeki 34 EBG 862 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan seyyar satıcı Osman T.'ye çarptı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan inşaat boşluğuna düştü. Kazada yaya Osman T. ile araçta yolcu olarak bulunan Habibe Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya Osman T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Habibe Ö.'nün ise kendi imkanlarıyla Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Yapılan çalışmanın ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL