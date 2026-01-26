Avcılar'da fırtınada uçan çatı parçaları yola ve bahçeye savruldu

Avcılar'da etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan parçalar yola ve bahçeye savruldu. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, yola düşen parçaları kaldırdı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. - İSTANBUL