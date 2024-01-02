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Avcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şüpheli, sokak ortasında İshak Z.'ye silahlı saldırı düzenledi. İshak Z. bacaklarından yaralanırken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. İshak Z., kanlar içinde yakınlardaki bir mağazaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhsak Z., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.