 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Avcılar'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olayda İshak Z. bacaklarından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İshak Z., yakınlardaki bir mağazaya giderek yardım istedi. Polis ekipleri şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

02.01.2024 - 22:20,
Abone Ol

Avcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şüpheli, sokak ortasında İshak Z.'ye silahlı saldırı düzenledi. İshak Z. bacaklarından yaralanırken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. İshak Z., kanlar içinde yakınlardaki bir mağazaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhsak Z., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılar\'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşpala, Avcılar, Olaylar, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33
Yan yana defnedildiler! Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Yan yana defnedildiler! Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti

Son Dakika
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33 Yan yana defnedildiler! Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 23:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement