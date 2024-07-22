Avcılar'da tartıştıkları adamı öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Avcılar'da tartıştıkları adamı öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

Avcılar sahilinde yaşanan olayda tartıştıkları adamı bıçaklayarak denize atan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler, 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

22.07.2024 23:10
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Avcılar'da tartıştıkları adamı önce bıçaklayıp ardından denize atan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Avcılar sahilinde tartıştıkları adamı önce bıçaklayıp ardından denize atan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Avcılar Ambarlı sahilinde dün gece 02.30 sıralarında Serdar Ala ile Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın kısa süre sonra arbedeye dönüşmüştü. Yanındaki silahını çıkartan Serdar Ala, ateş etmek istemiş ancak silahı ateş almamıştı. Bunun üzerine Eray A., elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize atmıştı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yürütülen çalışmalar neticesinde Eray A., Hüseyin E., ve Onur Ö., isimli şüpheliler ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki ifade işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da tartıştıkları adamı öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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