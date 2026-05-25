Avcılar'da motosikletli zabıtanın seyyar satıcıya çarpıp kaçtığı iddia edildi

25.05.2026 19:45
Avcılar'da seyyar bisiklet kiralayan bir satıcının bisikletlerine el koyan zabıta ekipleriyle tartışması sonucu, zabıta memurunun motosikletiyle çarptığı 60 yaşındaki Mustafa A. yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, bugün Avcılar Ambarlı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde seyyar bisiklet kiralayan Mustafa A.'ya (60) müdahale ederek, bisikletlerine el koydu. Şahıs, konuşmak için bisikletlerini toplayan zabıtaların motosikletinin önüne geçti. O esnada motosikletiyle gaza bastığı ileri sürülen zabıta personeli şahsa çarptı. Yere düşerek kafasını asfalt zemine çarpan Mustafa A. kanlar içerisinde kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Kafasından yaralanan adam ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan tartışma ve seyyar satıcının kanlar içinde yerde kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın kanlar içerisinde yerde yattığı, zabıta memurlarının ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından ailenin şikayetçi olacağı öğrenildi.

"Motora gaz verip göğsüme vurdu"

Hastanede olay anını anlatan Mustafa A., "Zabıta motorlu ekipleri geldi. Gelip orada bisikletlerimi aldı. Ben de 'Ne gerek var, bayramda 3 tane bisiklet açtım buraya' dedim. O sırada motora birden gaz verip göğsüme vurdu, yere düştüm. Ben oradayken gitmişler. Kayıtlarda bunlar var. Kamerası çekiyordu. Kask kamerasında hepsi var. Ne bağırma, ne küfür ne darp hiçbir şey yok. Bunu onların kamera kayıtları gösterecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:11:26. #7.12#
