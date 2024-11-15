AVM\'den Giysi Çalan Zanlı: \'Çalma Hastalığım Var\'

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AVM'den giyim eşyaları çalan zanlı: "Çalma hastalığım var"

SAMSUN - Samsun'da bir AVM'deki mağazadan giyim eşyaları çaldıktan sonra yakalanan şahıs, kendisinde çalma hastalığı olduğunu söyledi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan CityMall AVM'deki Paulmark giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden M.Ş. (41), alarmlarını kestiği 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolonu çalarak iş yerinden çıktı. Mağaza çalışanları durumu fark edip polise haber verdi. M.Ş., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen M.Ş., kendisinde psikolojik bir rahatsızlık olan çalma (kleptomani) hastalığı olduğunu savunarak, çaldıklarının bir kısmını giyip bir kısmını etrafına dağıttığını ve bazen de pişmanlık duyup geri götürdüğünü söyledi.

M.Ş., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.