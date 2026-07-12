Avşa Adası\'nda ev yangını paniğe neden oldu

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Marmara ilçesi Avşa Adası Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR