Avşar Otel davasında sanık O.A.\'nın yurt dışı yasağı devam ediyor

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da yıkılan Avşar Otel'de 16 kişinin hayatını kaybettiği davanın duruşması görüldü. Mahkeme, sanık O.A. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilkinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda bulunan Avşar Otel yıkılmış, enkaz altında kalan 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan hukuki süreç kapsamında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılanmasına Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık O.A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık O.A. yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi

Duruşmada söz alan sanık O.A., oteli 2002 yılında satın aldıklarını belirterek, babası H.H.A.'nın yurt dışında bulunduğunu ve hasta olduğunu söyledi. O.A., babasının yanına gidebilmek için hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise H.H.A.'nın Almanya'da 19 yıl yaşadığını ve hastalığı nedeniyle "seyahat edemez" raporu bulunduğunu belirterek, ifadesinin konsolosluk aracılığıyla alınmasını istedi. Avukatlar ayrıca mahkemeye sunulan belgelerin bilirkişiye gönderilmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Müşteki avukatları tutuklama talep etti

Müşteki avukatı, sanık tarafının adli kontrol kararlarının kaldırılması yönündeki taleplerine itiraz ederek, dosya kapsamında tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin alınması beklenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı da belirtildi.

Duruşma 1 Aralık'a ertelendi

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirtilen otel işletmecisi ve sahipleri B.A. ile H.H.A. hakkındaki yakalama emirlerinin infazının ve dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi. H.H.A.'nın talebinin celse arasında değerlendirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanık O.A. hakkındaki adli kontrol kararları ile yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi.