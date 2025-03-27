Hilal\'in hayatını karartan eski sevgiliye 5 yıl 11 ay hapis

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini dile getirdi. Kısa sürede gündem olan bu gelişme sonrası gözaltına alınan Çırak tutuklandı. Ancak tutukluluğu sadece 3 ay sürdü.

ÇIRAK'A 5 YIL 11 AY HAPİS

Takıntılı eski sevgilinin serbest kalması üzerine Yılmaz Türkiye'yi terk etti. Mahkeme kararanı verdi ve takıntılı eski sevgili 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesine giden kararın onaylanması sonrası Uğur Çırak tekrar parmaklıkların ardına gidecek.

"HAKSIZ EYLEMLERİN CEZASIZ KALMAMASI..."

Mahkeme çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz ailesinin avukatı Gülsün Doygun, "Sanığa tehdit, hakaret, ısrarlı takip, özel hayatın gizliliğini ihlali ve mala zarar verme suçlarından ceza verildi. Sanığın haksız eylemlerinin cezasız kalmaması bir nebze de olsa teselli verici" ifadelerini kullandı.

"ADALET YERİNİ BULDU, MUTLUYUZ"

Karardan sonra sevinç gözyaşları döken ve desteklerinden dolayı avukat Gülsün Doygun'a teşekkür eden Hilal Yılmaz'ın annesi ise "Çok acılar çektik ama adalet yerini buldu, mutluyuz" dedi.