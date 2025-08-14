Avukat Rezan Epözdemir'e Tutuklama Talebi

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçundan tutuklama talep edildi. Şüpheli Özdemir'in savcılıktaki işlemleri sürerken, soruşturmanın detayları sevk yazısında ortaya çıktı.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Epözdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Epözdemir'e tutuklama talebi

Şüpheli Epözdemir hakkında, savcılıktaki mali suçlamalara ilişkin ifade verme işleminin ardından, 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talep edildi. Epözdemir'in terör suçlamalarına ilişkin ise savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1 şüpheli icra müdürü serbest bırakıldı

Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi'nde icra müdürü olarak görev yapmakta olan, dönemin ihraç savcısı C.Ç.'nin katibi şüpheli K.Y. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

2 kişinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği ihbar edildi

Öte yandan soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve 'ev hapsi' şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma yürütüldüğü anlatıldı. Yazıda, 2021'de rüşvete ilişkin WhatsApp konuşma kaydına ulaşıldığı, Epözdemir'in ofisinde toplam bedeli 2 milyon 490 bin lira olan iki bononun bulunduğu belirtilerek, "C.Ç. ile Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde ortak BAZ verdikleri hususu göz önüne alındığında bahse konu 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiğine ve rüşvet alınan paranın C.Ç.'de kalması karşılığında Epözdemir'e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluşturmuştur." denildi.

"Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir"

Sevk yazısında ayrıca, "Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu, kaba bir hesapla C.Ç.'nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez C.Ç. tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Epözdemir'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır. Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir."