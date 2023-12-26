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Avustralya'da dolu ve fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da dolu ve fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili olurken Queensland ve Victoria eyaletinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dolu yağışı araçlarda maddi hasara yol açarken, fırtına elektrik hatlarını ve evleri etkiledi.

Avustralya\'da dolu ve fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti
26.12.2023 - 13:22,
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili olurken Queensland ve Victoria eyaletinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini dolu yağışı vurdu. Rutherford banliyösünde etkili olan golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı, park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı. Queensland eyaletinde ise şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Gold Coast, Scenic Rim ve Logan bölgelerinde 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Rüzgarın hızının saatte 105 kilometreye ulaştığı Gold Coast'ta ağacın devrilmesi sonucu 59 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınanın etkisini gösterdiği Victoria eyaletinin Moe kasabasında da bir adam ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Meteoroloji servisi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu. - YENİ GÜNEY GALLER

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da dolu ve fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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