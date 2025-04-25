Ayaş Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Denetimlerini Sıkılaştırdı

Ayaş Belediyesi, tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla denetimlerini artırarak, izinsiz inşa edilen yapıları mühürlemeye ve yıkmaya devam ediyor.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, tarım arazileri üzerine kurulan kaçak hobi bahçelerine karşı belediye ekipleri denetimi artırdı. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde tespit ettikleri kaçak yapıları mühürleyerek, yapı sahiplerine bir ay süre tanıyor. Bu sürenin sonunda yasal işlemler tamamlanarak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Başkan Demircioğlu, vatandaşları tarım arazileri üzerine kurulu kaçak hobi bahçelerini almamaları konusunda uyararak, "Paranız kül olur, sonucu yıkım olur, üzülen siz olursunuz. Tarım arazileri ranta kurban edilemez" dedi. - ANKARA