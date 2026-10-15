Ayazağa\'da sağanak yolları göle çevirdi, sel çekilince hasar ortaya çıktı

Ayazağa'da sağanak yolları göle çevirdi, sel çekilince hasar ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde şiddetli yağış yolları göle çevirdi ve yolda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar mezarlık duvarlarına tırmandı. Su basan evler çamur içinde kalırken eşyalar kullanılamaz hale geldi, sel çekilince hasarlı araçlar yol kenarında kaldı.
Ayazağa'da, göle dönen yollarda vatandaşlar, mezarlıkların duvarlarına tırmanarak ilerlemeye çalıştı. Su basan evler, çamur içinde kalırken, yaşanan maddi hasar gün yüzüne çıktı.
Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, mezarlıkların duvarlarına tırmanarak ilerlemeye çalıştı. İlçede bazı evler, su basması sonucu çamur içinde kaldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, sel sularının çekilmesiyle bölgede yaşanan maddi hasar ise gün yüzüne çıktı. Sel sularının çekildiği bölgede hasar gören otomobil ve motosikletler yol kenarlarında kaldı.
Kaynak: İHA
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