Ayazağa'da selde dereye düşen otomobilin çıkarılma anı dronla görüntülendi - Son Dakika
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Ayazağa'da selde dereye düşen otomobilin çıkarılma anı dronla görüntülendi

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Ayazağa\'da selde dereye düşen otomobilin çıkarılma anı dronla görüntülendi
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Ayazağa'da sel sırasında Cendere Deresi'ne sürüklenen otomobil, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sular yükselince araçtan inen kişi canını kurtardı; otomobilin çıkarılma anı dronla görüntülendi.

Ayazağa meydana gelen sel sırasında Cendere Deresine düşen otomobil itfaiye ve ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobilin çıkarılma anı dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketi sırasında araçta bulunan bir kişi korkuya kapılarak aşağı inip kaçtı. Şahıs canını son anda kurtarırken, araç ta sürüklenerek Kemerburgaz Caddesi'nin yanından geçen Cendere Deresi'nde düştü. Dron ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında fark edilen aracı kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri aracı deren çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda otomobil kurtarıldı. Otomobilin dereden çıkarılma anı dron kamerası ile görüntülendi.

Otomobilin sahibi İskender Kirazlı, "Şoför arkadaş sular yükselince kendini canını kurtarmak için arabadan indi. Araba da sele kapılıp dereye düşmüş. Daha yeni bulduk. Arabanın çıkarıldığı sırada donla görüntü alındı. İtfaiye, AFAD çok güzel çalıştı. Sualtı kurtarma operasyonu yaptılar. Aracı çıkardık. Zaten kullanılmaz halde. Canımıza bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAyazağaİtfaiyeOlaylarGüncelAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayazağa'da selde dereye düşen otomobilin çıkarılma anı dronla görüntülendi - Son Dakika
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