Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çıkan yangınlar evlere zarar verdi - Son Dakika
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Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çıkan yangınlar evlere zarar verdi

Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çıkan yangınlar evlere zarar verdi

Aydın'ın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çıkan yangınlar devam eden söndürme çalışmaları sırasında evlere zarar verdi. Koçarlı Satılar Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Aynı saatlerde Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de ormanlık alana sıçrayan bir yangın çıktı. Her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

21.06.2024 16:03
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Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangında evlerin zarar gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı Satılar Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir diğer yangın ise aynı saatlerde Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alana sıçradığı öğrenilen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çıkan yangınlar evlere zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çıkan yangınlar evlere zarar verdi - Son Dakika
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