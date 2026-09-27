Aydın Çine\'de otomobil refüje çarpıp takla attı, 4 kişi yaralandı

Aydın Çine'de otomobil refüje çarpıp takla attı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Çine'de saat 17.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı; araçta büyük çapta maddi hasar oluştu, inceleme sürüyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Çine Söğütçük Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 7269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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