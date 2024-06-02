Aydın\'da 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısları yakalamak için titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Sevindik Mahallesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN