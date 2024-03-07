Aydın\'ın Söke ilçesinde hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde "Kilitlenmek Suretiyle Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın Söke T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan bir şahsın kaçmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ile şarjöre takılı vaziyette 5 adet fişek ele geçirildi. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin arkadan çarptığı odun yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet çöp konteynerine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın çatısında temizlik yaparken dengesini kaybeden 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uludağ Sarıalan'da kış uykusundan uyanan bir ayı, aç kalınca çöp konteynerlerine dadandı. Yemek arayışına çıkan ayı kovaları devirip yiyecek bulmaya çalıştı. Ayı, koruyucu köpekler tarafından rahatsız edilince ormanlık alana doğru kaçtı. O anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Mersin'de 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşarak milyonlara erişti. Ancak polis, plakayı not alarak sürücüyü bir işletmede yakaladı. Sürücü, motosikleti bağlandı ve 17 bin lira ceza yedi.
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