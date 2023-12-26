Aydın\'da 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türk vatandaşı veya yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlamak suçundan 7 dosya, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulunmamak ve kullanmak suçundan 2 dosya, basit yaralama suçundan 2 dosya, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu olmak üzere toplam 12 suçtan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN