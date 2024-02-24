Aydın\'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs 16 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon çerçevesinde hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını 7-24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Aranan şahıslar da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyette, İsabeyli Mahallesi'nde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN