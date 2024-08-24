Aydın\'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT Timlerince hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada; 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan aranan ve hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (35) isimli kadın şahıs İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN