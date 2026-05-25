Aydın\'da 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-72) tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e gönderildi. - AYDIN