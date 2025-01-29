Aydın\'da 2.700 Litre Tağşiş Yağ Ele Geçirildi

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 2 bin 700 litre tağşiş yağ ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ortak çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde, 600 adet 4,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş toplamda 2 bin 700 litre tağşiş yağ ele geçirilirken, şahsa yönelik gerekli işlemlere başlandı. Ayrıca Tarım Müdürlüğü tarafından bir şahsa toplam 103 bin lira idari para cezası uygulandı. - AYDIN