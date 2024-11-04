Aydın'da 2 Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 2 Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın\'da 2 Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

41 ve 15 ayrı suç kaydı bulunan karı-koca, jandarmanın operasyonu ile tutuklandı.

04.11.2024 10:08
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile 15 adet suç kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan da kesinleşmiş hapis cezaları ile 3 yıldır aranan karı-koca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 yıldır aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 'Hırsızlık ve mala zarar verme' dahil 21 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçu dahil 6 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 15 suç kaydı bulunan eşi İ.B. isimli şahıslar Direcik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 2 Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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