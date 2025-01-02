Aydın'da 2024'te 2 bin 70 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 2024'te 2 bin 70 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da 2024\'te 2 bin 70 Şüpheli Yakalandı

2024 yılında Aydın'da düzenlenen 1.746 operasyonda 2.070 şüpheli yakalandı, 148'i tutuklandı.

02.01.2025 11:28
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Aydın'da jandarma ekiplerince 2024 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 70 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce 2024 yılında düzenlenen bin 746 operasyonda 2 bin 70 şüpheli yakalandı, 148 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ise 38 kilogram kubar esrar, 10 kilogram metamfetamin, 7 bin 366 adet sentetik hap, bin 681 adet kök kenevir bitkisi, 6 milyon 292 bin 209 adet makaron, 9 bin 216 kilogram tütün, 22 bin 870 kilogram akaryakıt, 6 bin 274 litre alkol, 622 parça tarihi eser, 72 adet tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2025 yılında da Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 2024'te 2 bin 70 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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