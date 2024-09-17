Aydın\'da 32 Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 32 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarında 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olduğu belirtilirken, 17 şüpheli şahıssın ise ifadeye yönelik olarak yakalandığı öğrenildi. Öte yandan yakalanan 32 şahıs arasında; silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, öldürme suçundan 1 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 5 şahıs ve diğer suçlardan 21 şahıssın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN