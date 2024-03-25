Aydın\'da 48 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli, eşzamanlı operasyonlarla jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik iki günde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonlarda 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olmak üzere hırsızlık suçundan 4 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 3 şahıs, diğer suçlardan 13 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 22 şahıs, toplamda 48 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor. - AYDIN