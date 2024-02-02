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Aydın'da 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı suçtan aranan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. G.B. isimli şahıs, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde gözaltına alındı ve Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

02.02.2024 10:51
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı suçtan aranan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, Silahla Tehdit, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması olmak üzere 2 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay 25 yirmi beş gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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