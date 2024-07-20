Aydın\'da Altınlarını Unutan Şahıs Polisi Alarma Geçirdi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde bulunan bir miktar altını sakladığı yeri unutan bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Bağkur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Apartmanın 6'ıncı katındaki dairede yaşayan bir şahıs birikim yaptığı ve evinde muhafaza ettiği altınlarını bir süre önce sakladı. Sakladığı altınların bulamayan şahıs, çalındığını düşünerek polise hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ALTINLARIN YERİNİ HATIRLAYINCA RAHATLADI

Unutkan ev sahibi, o esnada sakladığı altınların yerini hatırlayıp bularak rahat bir nefes aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsa ulaştı. Şahıs, ekiplere durumu anlatarak herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.