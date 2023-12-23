Aydın\'da araç çarpması sonucu yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada araçların çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Köşk'e bağlı Ovaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovaköy Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Sağ'a (30) plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucu savrulan Sağ'ın, yoldan geçen diğer araçların da üzerinden geçtiği öğrenildi. Sağ, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN